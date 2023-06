Simeone | «Qualcosa dentro di me mi diceva di venire a Napoli»

(Di domenica 4 giugno 2023) Giovanni, attaccante del, ha parlato a DAZN raccontando un aneddoto sullo scudetto azzurro Giovanni, attaccante del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Quando uno sentedi sé, nel cuore, deve andare.di me midi, ero sicuro che dovessi. Ricordo che alla prima partita ero in panchina con Raspadori e vediamo Kvaratskhelia. Prima di fare il gol Kvara fa una giocata pazzesca, a due passi dalla linea del fatto laterale. Io guardo Jack e gli dico ‘Ma come facciamo a giocare qua? E’ impossibile!’. Mi avevano parlato di lui, i tassisti mino che c’era un ...

