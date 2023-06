Silvio Berlusconi | Serve un cdx europeo Governo? Meloni sulla strada giusta | dalla sinistra nessun contributo al Paese

2 Non ha mai smesso di seguire il suo Monza ne tantomeno di lavorare dal suo letto del San Raffaele. Parliamo di, ricoverato per oltre 45 giorni fino allo scorso 19 maggio a causa di un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Adesso il patron dei ...Lo ha detto, presidente del Monza, in un'intervista a Il Giornale nella quale ha affrontato gli ultimi mesi difficili per la malattia: 'Ho avvertito l'abbraccio forte di tanti ...Cosìcommentando in una intervista a "Il Giornale" i primi nove mesi del governo retto da Giorgia Meloni. Poi sulle affermazioni delle opposizioni che parlando di una svolta ...

Berlusconi: "In Ue bisogna cambiare, una maggioranza di centrodestra sarebbe una svolta importante" TGCOM

Roma, 4 giu (Adnkronos) – “Il nostro presidente Silvio Berlusconi, nella sua intervista di oggi, a Il Giornale, disegna con chiarezza un percorso ambizioso ma percorribile, liberale, riformista, europ ...Berlusconi parla del suo ricovero in ospedale e delle prospettive politiche dell'alleanza di centrodestra in Europa. «Paura sinceramente ...