Sì | suo figlio è un mostro | Mara Venier sconvolta dall' omicidio di Giulia | apre la puntata così | Video

(Di domenica 4 giugno 2023) Si alza il sipario e inizia la penultimadi Domenica In, il programma condotto dasu Rai 1. Penultimadella stagione, quella di oggi domenica 4 giugno, poiché Ziaè confermatissima anche per l'anno prossimo. E l'apertura di questaè stata dedicata al caso di cronaca che ha sconvolto l'Italia, all'di Senago, il terrificante assassinio diTramontano e del piccolo che portava in grembo da sette mesi, Thiago. Uccisi dal compagno di lei, Alessandro Impagnatiello, che ha provato a cancellare con un imperdonabile orrore la sua vita fatta di tradimenti e menzogne. In questi giorni ha impressionato e fatto molto discutere la madre di Alessandro, che è intervenuta in lacrime, disperata, a La vita in ...

Giulia Tramontano, Spalletti commosso: «Lei e suo figlio festeggeranno con noi. Chi uccide una donna è un vigl leggo.it

Agli atti delle indagini per l’assassinio di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo, ci sono anche le dichiarazioni a verbale dell’altra donna ingannata da Alessandro Impagnatiello. La gi ...La donna rivela l'incontro avuto con la vittima e del killer dice: "Voleva entrare a casa mia ma io non l'ho fatto entrare, avevo paura" ...