Si informi | Crosetto inchioda Saviano | il video che smonta i teoremi

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 giugno 2023) Robertosi è subito messo sulla scia di Michela Murgia, che in unpieno di errori e interpretazioni rate ha visto un saluto romano nella parata del 2 giugno ai Fori Imperiali da parte dei militari del Comsubin. Una ricostruzione smentita da ogni parte, ma per attaccare la destar il governo vale tutto. "Riprendo il post di Michela Murgia per segnalare che ieri alla sfilata del 2 giugno è accaduto un episodio inquietante. Stavano marciando gli incursori in basco verde del COMSUBIN quando giunti alla tribuna autorità gridano: DECIMA!", scrive Su Twitter lo scrittore. "Alla fine delvedrete la foto del 22enne Ferruccio Nazionale partigiano ucciso dai fascisti della Decima Mas, impiccato in pubblica piazza a Ivrea. Tra i vari numerosi crimini di guerra della Decima, a Crocetta del Montello nel ‘45 torturarono ...