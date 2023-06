(Di domenica 4 giugno 2023), rinvenuto il corpo senza vita di un netturbino all’interno di un autoin via Marco Stazio Prisco, in zona Alessandrino. Il ritrovamento ieri alle 17:00, all’altezza del civico 2. A dare l’rme sono stati alcuni cittadini, che avevano visto l’uomo nel veicolo privo di sensi. Incidente mortale sull’Appia:ubriaco e drogato, 38enne rischia la denuncia per omicidio stradale Cadavere di un netturbino rinvenuto nel, in via Marco Stazio Prisco Nella giornata di ieri, sabato 3 giugno, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una persona priva di sensi all’interno dell’abitacolo di un autoin via Marco Stazio Prisco. L’uomo, però, non era privo di sensi. Era ...

Incidente mortale sull'Appia: alla guida ubriaco e drogato, 38enne rischia la denuncia per omicidio stradale Cadavere di un netturbino rinvenuto nel compattatore a, in via Marco Stazio Prisco Nella giornata di ieri, sabato 3 giugno, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una persona priva di sensi all'interno dell'abitacolo di un autocompattatore ...

Shock a Roma, dose letale di eroina alla guida del compattatore AMA: morto 61enne Il Corriere della Città

Shock a Roma, rinvenuto il corpo senza vita di un netturbino all'interno di un autocompattatore in via Marco Stazio Prisco, in zona Alessandrino. Il ritrovamento ieri alle 17:00, all'altezza del civic ...