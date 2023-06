Serie Turca Halka

Leggi su serietvinpillole

(Di domenica 4 giugno 2023) La è andata in onda sul canale turco TRT1 dal 15 gennaio 2019 al 14 maggio 2019. Dopo la fine dellatutti si aspettavano una seconda stagione, invece non c’è stata. Indice Trama Cast Trama Kaan e Cihangir sono protagonisti intrappolati in una situazione complicata: Kaan è un prigioniero mentre Cihangir è considerato il figlio di un influente membro della mafia. Entrambi sono coinvolti nella lotta contro un’organizzazione criminale nota come “The Circle”, seppur per motivi diversi ma con obiettivi comuni. Fondata almeno 40 anni fa, The Circle è guidata da Cengiz, mentre Ilhan, il presunto padre di Cihangir, è uno dei suoi membri di spicco. L’antagonista principale di questa storia è Humeyra, interpretata da Nazan Kesal, che è sia la madre di Kaan che di Cihangir, anche se i due non sono fratelli di sangue. Humeyra uccide il fratello di Ilhan, ...