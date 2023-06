Serie A | le pagelle del campionato

Leggi su panorama

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilva in archivio con i suoi verdetti: lo scudetto che torna a baciare il Napoli dopo 33 anni, la qualificazione alla prossima Champions League di Lazio, Inter e Milan (in rigoroso ordine di apparizione in classifica), l'Europa acciuffata da Roma, Atalanta e Juventus in attesa di capire se la Uefa metterà lo zampino, le retrocessioni di Sampdoria e Cremonese e la lotta disperata fino all'ultimo istante e anche oltre di Spezia e Verona. E' tempo di bilanci econ un'avvertenza: quelli che seguono sono i voti dati per il comportamento delle squadre nelle 38 giornate dellaA con qualche riflessioni allargata. Perché, ad esempio, sarebbe impossibile pesare l'Inter di Inzaghi utilizzando come strumento solo ildelle 12 sconfitte e lo stesso vale - positivo o negativo - per Napoli, Milan, ...