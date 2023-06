Serie A | la Juve vince a Udine | l' Atalanta travolge il Monza | colpo del Bologna a Lecce

(Di domenica 4 giugno 2023) ROMA - L'ultima giornata di campionato non regala partiolari sorprese. Lantus di Allegriper 1 - 0 , ma il successo non serve ai piemontesi per migliorare la propria classifica. L'...

ROMA - L'ultima giornata di campionato non regala partiolari sorprese. La Juventus di Allegri vince a Udine per 1 - 0 , ma il successo non serve ai piemontesi per migliorare la propria classifica. L'...Dietro alla Dea, la Roma ha rimontato lo Spezia (condannandolo allo spareggio - salvezza contro il Verona, mentre il gol di Chiesa ha regalato allauna vittoria ininfluente. Dunque Atalanta e ...La sfida per la permanenza inA si giocherà in campo neutro domenica 11 giugno. ...

Si chiude ufficialmente la stagione regolare di Serie A. Milan e Roma battono Verona e Spezia ... Il risultato dell’Olimpico manda in Conference la Juve, settima nonostante il successo di Udine ...ecco tutti i risultati Termina ufficialmente la serie A 2022/23 con gli ultimi risultati di questa 38°giornata e i conseguenti verdetti. Oltre la Juventus, l’Atalanta si impone 5-2 contro il Monza, il ...