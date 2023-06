Serie A | il Milan renderà omaggio a Ibrahimovic nel suo addio

(Di domenica 4 giugno 2023) 2023-06-03 19:52:38 Il web è in trepidazione: ELuio ha comunicato ufficialmente che la partita di domenica contro Hellas Verona essere l’ultimo di Zlatancome calciatore della squadra rossonero. Il leggendario attaccante svedese di 41 anni avrà unspeciale San Siròcome riportato dalla squadra italiana: “Domani, al termine dell’ultima partita di campionato in programma alle 21:00 a San Siro, ilscatenerà Zlatancon una breve cerimonia alla quale parteciperà tutto il pubblico. Ilringrazia Zlatan per gli anni meravigliosi trascorsi insieme”. Lui attaccante svedese, che non potrà giocare per infortunio, ha già annunciato venerdì la sua partenza, anche se al momento non pensa al ritiro. Tutto indica che cercare di trovare una squadra con ...

Ancora un secondo posto inA per Maurizio Sarri dopo quelli col Napoli, anche se a distanza siderale proprio dai partenopei, quindi nerazzurri terzi e poi ilquarto a completare il ...Pauolo SousaCLASSIFICAA: Napoli 87 punti; Lazio 71; Inter* 72;67; Atalanta 61; Roma 60; Juventus** 59; Fiorentina* 56; Torino* 53; Monza 52; Bologna 51; Udinese 46; Sassuolo* 45; Empoli ...Rodriguez 6: L'exè protagonista di un match attento e senza sbavature. Manca il guizzo in ... Per lui, un'ultima in nerazzurro inA certamente non indimenticabile. Brozovic 7: Aveva deciso ...

Vincere per essere sicuri di disputare quanto meno lo spareggio salvezza. Milan-Verona, in programma questa sera a San Siro alle ore 21 (diretta esclusiva su DAZN), per gli scaligeri rappresenta l'ult ...Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva, domenica alle 21, su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o ...