Serie A | gli ultimi verdetti | Atalanta e Roma in Europa League | spareggio salvezza Verona - Spezia

...31 punti come il Verona sconfitto a Milano e andrà allo spareggio con l'Hellas per restare in... Prima Marescanega un rigore, poi ne calcia uno solare. Quel pallone pesa, lui lo insacca e ...SPAREGGIO SALVEZZA LaA, però, non è ancora finita visto che non sono bastate 38 giornate per definire il nome delle tre formazioni che retrocederanno inB: Verona e Spezia hanno chiuso ...A, spareggio salvezza tra Spezia e Verona Partenza shock per la Roma in casa contro lo Spezia :ospiti si portano in vantaggio dopo 6' con il gol di Nikolaou prima del pareggio di Zalewski ...

Serie A, che succederà ai diritti tv: da uno a 3 abbonamenti per seguire il calcio Il Sole 24 ORE

Con un colpo all’ultimo secondo firmato Lewis Ferguson il Bologna vince 3-2 a Lecce, chiude a 54 punti e finisce nono in questa Serie A: partita folle al Via del Mare con la rete decisiva al 97’ dello ...La Serie A 2022-2023 va in archivio: tutti i verdetti (dalle qualificate in Europa alle retrocesse) e la classifica finale ...