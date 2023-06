Serie A | chi si è qualificato all’Europa League 2023-24? Due squadre italiane nella seconda competizione

(Di domenica 4 giugno 2023) Due qualificate certe, Atalanta e Roma, e una ancora possibile, la Fiorentina. Se il campionato diA ha emesso i suoi verdetti, sentenziando che saranno i nerazzurri e i giallorossi a disputare l’Europa-24, i viola potrebbero aggiungersi presto a questa coppia permettendo al calcio italiano di calare il tris. La vittoriafinale col West Ham in programma mercoledì 7 giugno a Praga permetterebbe infatti alla squadra di Vincenzo Italiano di guadagnare un pass suppletivo, regalando l’ottavo posto in Europa alla nostraA. Nel frattempo il campionato ha detto che saranno Atalanta e Romale prossime duea difendere i colori del nostro Paesepiù importante per club. La Dea ha ...

Tra Juventus, Roma e Atalanta si decideràparteciperà alle prossime Coppe europee. I bianconeri,... I liguri si giocano la permanenza inA: quando mancano novanta minuti al termine delle ...mourinhoinvece, pur non essendo presente in tribuna, ha ricevuto l'ovazione e il supporto ... 'L'aggressione a Taylor è colpa sua' Roma: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte ......Real ha ufficialmente annunciato l'addio di Benzema (passato all' Al Ittihad) e si discute su... Di certo in caso di partenza, Nacho preferirebbe una soluzione inA rispetto a un trasferimento ...

Chi va in Serie B tra Verona e Spezia e quando si gioca lo ... Sport Fanpage

Si è conclusa la Serie A 2022-2023 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti al termine di questa intensa stagione. Il Napoli si è laureato Campione d'Italia, gli azz ...Gli Aquilotti come il Verona cadono all’ultima di campionato: tutto rimandato Il Verona perde, ma lo Spezia fa altrettanto: gli Aquilotti sono infatti stati battuti per 2-1 dalla Roma, quindi per deci ...