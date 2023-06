Se la CIE “smette di funzionare” per colpa di un incendio

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 4 giugno 2023) Per settimane, l’attuale governo ha paventato l’idea (che ancora non è stata inserita nel cassetto dei ricordi) di sostituire completamente SPID con l’autenticazione digitale attraverso la Carta d’Identità Elettronica. Ma cosa sarebbe successo giovedì scorso, quando l’intero sistema della carta d’identità elettronica non ha funzionato (a partire dal sito CIE), se si fosse andati spediti in quella direzione? Sito CIE, cosa ha provocato il blocco dei sistemi E pensare che non si è trattato di un attacco informatico, ma di unche ha danneggiato i cavi dell’unica connessione alla rete. Nonostante il (fittizio) tentativo di rivendicazione da parte del collettivo hacker filo-russo NoName057, non si è trattato di un classico attacco DDoS. Il sito della CIE e tutti i servizi collegati a questo sistema, hanno smesso diper ...