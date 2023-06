“Se i Comuni non garantiscono la quiete pubblica | paghino i danni ai cittadini” La sentenza della Cassazione sulla movida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Se le amministrazioni comunali nonil rispetto delle norme di, non ponendo alcun freno allaselvaggia e non tutelando di conseguenza la salute dei, i residenti dei quartieri presi d’assalto dalla vita notturna potranno chiedere il risarcimento per isubiti. A stabilirlo è una, riportata dal quotidiano Il Messaggero. Tutto è partito nel 2012 (anno a cui risale la prima denuncia) da una coppia bresciana: a presentare il ricorso sono stati Gianfranco Paroli, fratello dell’allora sindaco Adriano Paroli, e la moglie, che abitavano in una strada all’interno di un quartiere storicocittà. La via di sera si popolava di ragazzi fino a tarda ...