Scherma | Coppa del Mondo fioretto 2023 | Italia femminile d’argento nella prova a squadre di Tbilisi

(Di domenica 4 giugno 2023) L’delconquista un altro podio ae si prende l’argentotappa dideldi. Martina Favaretto, reduce dal successogara individuale di ieri, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Batini sono riuscite a spingersi fino alla finale sulla pedana della capitale georgiana, arrendendosi con il punteggio di 45-41 agli Stati Uniti. Il quartetto azzurro aveva iniziato la giornata superando con un netto 45-19 la Romania, per poi superare la Polonia con il risultati 45-34 nei quarti di finale. Poi, in semifinale, la lotta vinta con lo score di 45-38 sul Giappone, prima di cedere alle statunitensi nell’atto conclusivo. Si tratta del quinto podio stagionale dopo Belgrado, Parigi, Il ...

Una Martina Favaretto semplicemente favolosa quella che va in scena a Tbilisi dove vince la tappa didel Mondo. Il percorso della fiorettista azzurra è netto perché fin dal mattino colleziona vittorie su vittorie. Vacilla un po' solo ai sedicesimi di finale con la canadese Guo (15 - 12), ed in ...Trionfo di Martina Favaretto nella prova individuale della tappa didel Mondo di fioretto femminile a Tbilisi . È il secondo successo stagionale per la fiorettista veneta che si ripete dopo la vittoria dello scorso febbraio al Cairo: una gara capolavoro per l'...'Il primo podio indel Mondo della mia carriera, proprio al Luxardo, è il frutto di un duro ... Nella giornata trionfale della, arriva una bellissima notizia. Arianna Errigo è diventata ...

Dopo la strepitosa vittoria di Martina Favaretto, non riesce la doppietta all'Italia nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Tbilisi. Nella prova a squadre è comunque arrivato un importante seco ...