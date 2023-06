Scherma | Coppa del Mondo 2023 | fiorettiste azzurre seconde a Tbilisi L’Italia si arrende in finale agli USA

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo la strepitosa vittoria di Martina Favaretto, non riesce la doppietta alnelladeldi fioretto femminile a. Nella prova a squadre è comunque arrivato un importante secondo posto per le, che ottengono un piazzamento di valore in chiave qualificazione olimpica. Il quartetto composto da Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini e Francesca Palumbo si è fermato solo inal cospetto degli Stati Uniti. Una sfida equilibrata e che si è decisa negli ultimi assalti, con le americane che si sono imposte per 45-41. Sul podio ci sale anche il Giappone, che ha battuto nella finalina per il terzo posto la Francia con il punteggio di 45-40. Le nipponiche erano state sconfitte in semiproprio dalper ...