(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – “Riprendo il post di Michela Murgia per segnalare che ieri alla sfilata del #2è accaduto un episodio inquietante. Stavano marciando gli incursori in basco verde del COMSUBIN quando giunti alla tribuna autorità gridano: #DECIMA!”. Inizia così il post su Twitter di Robertoche interviene sull’argomento. “Decima? Fare un omaggio durante la festa della Repubblica democratica al corpo militare #fascista #XMas! Chi lo ha autorizzato? Il corpo militare X Mas comandato da Junio Valerio Borghese combatté a fianco dei nazisti con il compito di rastrellare i partigiani e fronteggiare gli alleati. Gravissimo è il gesto di Ignazio #LaRussa che fa segno di vittoria dopo che sente celebrare la Decima”, prosegue lo scrittore aggiungendo: “È prioritario che il Contrammiraglio Giurelli comandate della Marina Militare prenda le distanze ...

... cercheremo mondi inesplorati", scherza il conduttore nel suo video -sui social. E a ... Presente nel video anche Roberto: "Parlare di libri qui è sempre stato speciale. Volevo chiudere ...Post disui social di Fabio Fazio il giorno dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3. 'Sono ... anche Roberto. 'Parlare di libri qui è sempre stato speciale - sottolinea lo ...Abbiamo potuto leggere, dalle solite Jebreal,, Murgia, Raimo, Montanari, autentiche ... in modo palesemente falso, di avere rifiutato uncordiale al presidente Zelensky. Comunque si ...

Saviano e il "saluto romano a parata 2 giugno": la replica di Crosetto Entilocali-online

"Entra in parata col saluto romano". È la scritta che appare in sovrimpressione ad un breve filmato postato oggi su Instagram dalla scrittrice Michela Murgia sulla sfilata tenutasi ai Fori Imperiali p ...Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno salutato il pubblico Rai nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Per il programma si aprirà una nuova era sul Nove ...