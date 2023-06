Sarà spareggio Verona-Spezia per non retrocedere | quando si gioca | cosa dice il regolamento

... anche dal punto di vista psicologico, per la squadra di Italiano che mercoledì prossimo... In caso di parità si dovrà effettuare lo. Le pagelle della trentottesima giornata di Serie A ...Nel caso in cui le due squadre dovessero restare a pari punti anche dopo l'ultima giornata,loa decretare l'ultima retrocessa in Serie B. Tra gli scaligeri, nulla da fare per Kevin ...Se le due formazioni chiuderanno il campionato al terzultimo posto a pari punti, giocheranno unoin gara secca in un campo neutro . Con tre o più squadre a pari punti, invece,la ...

Sarà uno spareggio a decidere chi fra Spezia Calcio e Verona dovrà lasciare la serie A RaiNews