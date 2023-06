“Sapevamo che sarebbe successo” Carlo Conti | tutti adesso sanno | la notizia è ufficiale

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 4 giugno 2023)avrebbe preferito svegliarsi in maniera diversa, lalo ha raggiunto in mattinata e, per quanto scontata, lascia un sapore amaro in bocca. Nei giorni scorsi era nata una querelle che aveva avuto come motivo del contendere Cristiano Malgioglio che, a quanto pare, Maria De Filippi vorrebbe avere con sé nella prossima edizione di Tu sì que vales, mentre il presentatore Rai lo vorrebbe convincere ad essere giurato di Tale e Quale Show. A quanto si apprende la situazione è tutt’altro che definita. >“Ho perso 90 chili”. Era arrivata a un peso choc, poi ha deciso di cambiare. Ecco come ha fatto Toccherà a lui alla fine scegliere con chi lavorare, anche se si vocifera che sarà decisivo il cachet che gliofferto. La proposta più allettante anche dal punto di vista economico potrebbe essere ...