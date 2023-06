Santità | cala il gelo su Rai 1 | la domanda di Lorena Bianchetti a Papa Francesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Imbarazzo su Rai 1. Durante A sua immagine,scivola in una clamorosa gaffe. È accaduto con niente di meno di, ospite della conduttrice in una puntata registrata il 27 maggio scorso. Qui laha chiesto a Bergoglio: "– ha esordito - avrei unaparticolare da fare, molto personale: posso chiedere se da bambino aveva un programma preferito in televisione?". Immediata la replica del Santo Padre che non si è sottratto: "Vedi cara.... Ti rispondo raccontando un grande segreto del, lo vuoi sapere?". Ed ecco che lapensava subito di aver ottenuto uno scoop senza precedenti. E invece... "Si, si, si!!! La prego, ce lo dica!". E ...