(Di domenica 4 giugno 2023) Per lail 16 giugno sarà una data molto importante. In ballo c'è il futuro del club, perché in tale data...

Il 16 giugno è stata fissata la prima convocazione per l'approvazione del bilancio della. ... Il professionista si unirà aldi transizione. Gli imprenditori indicheranno anche un ' board ...Finora Radrizzani ha avanzato una proposta aldella, proposta che è stata accettata, di procedere all'aumento di capitale attraverso l'emissione di un prestito obbligazionario ......abbia offerto in pegno lo stadio di Elland Road come garanzia del prestito salva -pari a ... Secondo quanto appreso da 'The Atletic' , tutti i membri deldel Leeds non erano stati ...

Sampdoria, il CdA potrebbe essere riconfermato in blocco Calciomercato.com

Il provvedimento consentirà al club di iscriversi entro il 20 giugno al campionato di serie B e di chiudere il piano di ristrutturazione del debito ...Il 16 giugno ci sarà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio della Sampdoria: il Cda potrebbe restare in carica fino al closing della cessione ...