Samp | Stankovic annuncia l'addio | 'Sarà la mia ultima panchina | la prossima stagione non ci sarò'

TAGS allenatore inzaghiCONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Roma - Spezia, sfida tra squadre poco ciniche e concrete redazionesportiva ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE ...... sfida tra squadre poco ciniche e concrete redazionegenova4 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTOREall'addio: piace Pippo Inzaghi Roma - Spezia, sfida tra squadre poco ciniche e ...... la gara dovrebbe segnare il passo di addio dell'allenatore Dejane di molti giocatori. ... I PRECEDENTI Vittorie Napoli 27 (ultima nel gennaio 2022, 1 - 0) Pareggi 19 Vittorie9 (ultima ...

Sampdoria, sarà rivoluzione: addio Stankovic e un nuovo ds Tuttosport

Napoli e Sampdoria scenderanno in campo questa sera alle 18 e 30 al Diego Armando Maradona, per la partita valevole per l'ultima gara di questo campionato. Sfida testa coda, con gli azzurri Campioni d ...Nel pre partita di Napoli-Sampdoria, in tema di Calciomercato, il terzino della Sampdoria Alessandro Zanoli ha allontano il Genoa ...