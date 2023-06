Salerno trionfa in Youth League U20 | la Genea Lanzara Campione d’Italia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCinque giorni storici per la pallamano salernitana. In Abruzzo, tra Chieti e Pescara, le formazioni under 20 femminile e maschile della Jomie dellasono state protagoniste delle finals di. Le squadre allenate da mister Francesco Ancona e da coach Nikola Manojlovic sono entrambe approdate all’ultimo atto delle finali scudetto, in campo il doppio duello tra Campania e Lombardia con le due formazioni salernitane impegnate con il Cassano Magnago. Finali che si sono chiuse con l’importantissimo secondo posto ottenuto dalle giovanissime della Jomi e con l’obiettivo scudetto finalmente raggiunto dai ragazzi salernitani. Festa per lane “La Casa della Pallamano” di Chieti dove i salernitani ...