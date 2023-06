Russia | gli ucraini tentano l' invasione Incursori in azione | ore frenetiche

(Di domenica 4 giugno 2023) L'epicentro della guerra in Ucraina negli ultimi giorni sembra essersi spostato in territorio russo, a Belgorod, città a 80 chilometri da Kharkiv, bersaglio di attacchie di tentativi di sfondamento da parte delle forze armate di Kiev. Nelle ultime ore la situè precipitata anche per l'attività di sabotatori,o russi filo-, che hanno preso prigionieri e chiesto al governatore locale un incontro. Vyacheslav Gladkov, questo il nome dell'amministratore della città russa, si è detto "pronto a incontrare i sabotatorial checkpoint di Shebekino (come chiesto dai partigiani della Legione Libertà dellain un video su Telegram, ndr) per salvare i prigionieri russi, se sono ancora vivi". Il gruppo filo-Kiev ha catturato due soldati delle truppe ...

L'epicentro della guerra in Ucraina negli ultimi giorni sembra essersi spostato in territorio russo, a Belgorod, città a 80 chilometri ...