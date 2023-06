Russia | Berlusconi | ' solidarietà a Salvini | so cosa è subire processi politici mediatici' **

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu (Adnkronos) - "Esprimoall'amico Matteoper gli attacchi che e' stato costretto aper anni a fronte di una singolare inchiesta conclusasi, come troppo spesso accade, in un nulla di fatto. So benesignifichiintentati quando non si riesce a sconfiggere l'avversario nelle urne e si preferisce farlo con la macchina del fango e quella giudiziaria. Sono sempre stato certo dell'onestà di Matteo cui mi lega un rapporto di profonda e sincera amicizia". Lo dice Silvio

I differenti risultati ine Cina lo mostrano. Quella seguita in Italia è una terza via che ... Nel periodo socialista includo anche gli ultimi anni di, demagogo cui importava solo ...Volodymyr Zelensky: 'Non gli hanno mai bombardato la casa con i missili o ucciso i ... L'ultimo è giunto dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto: 'Chiedo ae Ucraina di ...... 'Non gli hanno mai bombardato la casa con i missili o ucciso i parenti' - guarda LA ... sostengono comunque di essere pronti a 'discutere senza precondizioni' con Cina esulla non ...

Il patron del Monza Silvio Berlusconi ha rilasciato un’intervista a “Il Giornale” dopo il lungo ricovero in ospedale. “Paura sinceramente no. Nessuna sfida mi ha mai fatto paura. Ho sofferto molto, ...Per il leader di Forza Italia "darebbe nuovo impulso al funzionamento delle istituzioni superando ogni scetticismo verso la causa comunitaria" ...