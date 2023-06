Russell | ' Risultato al di là delle nostre aspettative'

(Di domenica 4 giugno 2023) Da 12° a 3°, una grande domenica per Georgenel GP di Spagna . Un podio molto inaspettato da parte dello stesso inglese, felice di aver scoperto una Mercedes molto competitiva con la W14 ...

Da 12° a 3°, una grande domenica per Georgenel GP di Spagna . Un podio molto inaspettato da parte dello stesso inglese, felice di aver ... "Sono un po' sorpreso di questo ottimo, ...'Sono molto sorpreso di questo. Partiti dalla dodicesima posizione siamo arrivati terzi, con una grande macchina come ... Queste le parole di George, pilota della Mercedes, dopo il ...GEORGE9 Il giovane britannico, partito con l'handicap dell'esclusione nel Q2 della ...è la terza forza del Mondiale e per questo motivo il quinto posto di Carlos è un discreto. Dalla ...

Hamilton e Russell in coro: "Risultato sorprendente. Red Bull, stiamo arrivando" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calato il sipario sul GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Barcellona è arrivata la quinta affermazione stagionale (40 vittorie in carriera) dell'olandese Max Verstappen.Le pagelle di MotorBox dopo il GP di Spagna 2023 a Montmelò: Verstappen over the top, bravi Hamilton e Russell, la rimonta di Perez sopravvalutata ...