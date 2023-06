Rugby | Serie A 2023 | Rangers Vicenza-S S Lazio 1927 21-18 I veneti centrano per la prima volta la promozione nel massimo campionato

... 'Poter contare su una squadra maschile che è approdata inA e su una squadra femminile che ... il Villorbaè sicuramente tra le più importanti. Tanti ragazzini in campo nel Torneo Città di ...Il giocatore albanese, quest'anno in forza al Villa Valle inD, porta i suoi sul 2 - 0 nel ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Rimane intensa l'attività per i più piccoli con il raggruppamento di La Spezia ed il Torneo Pino Valle organizzato dall'ImperiaA " PLAY OUT " domenica ore 14:30 Arvalia Villa Pamphili ...

Rugby - Serie A 2022/23, finale playout: Villa Pamphili si salva, retrocesso il Pro Recco OnRugby

Giornata storica per il rugby biancorosso: il Vicenza batte la Lazio 21-18 dopo essere stata sotto 18-3. Per la prima volta dalla sua fondazione negli anni 70 la squadra berica approda nel massimo ...