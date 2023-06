Roy Keane non ha dubbi | “Il Manchester City | sfortunatamente | vincerà la Champions League”

(Di domenica 4 giugno 2023) L’ex bandiera delUnited, Roy, è tornato a parlare della2022/23 e in particolare della Finale della competizione. Il massimo torneo europeo per club, è oramai giunto all’atto conclusivo. Tra poco meno di una settimana, per l’esattezza fra appena 6 giorni, sabato 10 giugno a partire dalle ore 21.00 (LEGGI QUI), si affronteranno ildi Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Si prospetta un match avvincente e ad essere favoriti, nettamente per giunta, sono i Citizens. Nella giornata di ieri, il, ha conquistato l’FA Cup dopo aver battuto nel derby diproprio lo United per 2-1: decisiva la doppietta di Gundogan. E se contiamo anche la vittoria della Premier, agli ...

Commenta per primo, ex bandiera del Manchester United , intervistato da Sunday World ha parlato della finale di Champions League dando per spacciata l'Inter contro il City. 'Ora hanno un'intera settimana di ...Kent -A dichiarare la cosa è stato lo stesso sceneggiatore (ed interprete del personaggio) Brett Goldstein che ha parlato di quanto l'ex capitano del Manchester United sia stato una ...Al venticinquesimo vedipassare la palla all'indietro. E un suggerimento insensato. Perche taglia tutta la difesa del Manchester United senza trovare destinatario. Tu scatti avanti ...

City-Inter, parla Roy Keane: «Manchester grande favorito per la vittoria» Inter News 24

Hanno un allenatore brillante, ottime opzioni dalla panchina e trovano sempre il modo di vincere Cos’altro si può dire del City Il Manchester City è grande favorito per la vittoria. L’ex United la ri ...Ha vinto la classifica marcatori della Premier League frantumando, al suo primo anno, il record di reti in una singola stagione. Rivediamo tutti i suoi gol in questo speciale in onda stasera, sabato 3 ...