Roma | uomo trovato morto in camion dei rifiuti

(Di domenica 4 giugno 2023) Il 61enneno era dipendente di una società appaltatrice della raccolta. Vicino al corpo una siringa Undi 61 anni,no, dipendente di una società appaltatrice della raccolta, è statoriverso sul sedile dell’abitacolo di un autocompattatore in via Marco Stazio Prisco, a. A lanciare l’allarme sono stati, ieri intorno alle 17, alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione diAlessandrina. Accanto al cadavere è stata trovata una siringa. Dall’ispezione sul cadavere e dai rilievi della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci non sono emersi traumi o altre lesioni. Sul caso indagano la stazione diAlessandrina e il Nucleo operativo della compagnia di ...

...- Samarrai sottolinea che non è colpa di Mourinho quanto accaduto tra i tifosi dellae l'... Un re delle tattiche e dell'- gestione'. Tutto ciò che non è adesso, che si rifugia nelle polemiche '......di un autocompattatore il dipendente di una ditta che si occupa di raccolta rifiuti a. A ... Accanto all', 61 anni, romano, è stata trovata una siringa. Per i carabinieri il sospetto è quello di ...Terribile incidente nei vicoli di Ostia Nuova, tra via Guido Vincon e via Umberto Cagni: è morto undi circa 30 anni alla guida di uno scooter. Sono le quasi le 5, il ragazzo stava uscendo dal garage di casa probabilmente per andare al lavoro. All'improvviso dal lungomare compare a tutta ...

Roma, uomo trovato morto in un camion raccolta rifiuti: vicino c'era ... Fanpage.it

(Adnkronos) – Un uomo di 61 anni, romano, dipendente di una società appaltatrice della raccolta rifiuti, è stato trovato morto riverso sul sedile dell’abitacolo di un autocompattatore in via Marco Sta ...Dall'Inghilterra pesante attacco a José Mourinho per quanto accaduto durante e dopo la finale di Europa League con l'arbitro Taylor ...