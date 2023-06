Roma | uomo trovato morto in camion dei rifiuti

(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – Undi 61 anni,no, dipendente di una società appaltatrice della raccolta, è statoriverso sul sedile dell’abitacolo di un autocompattatore in via Marco Stazio Prisco, a. A lanciare l’allarme sono stati, ieri intorno alle 17, alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione diAlessandrina. Accanto al cadavere è stata trovata una siringa. Dall’ispezione sul cadavere e dai rilievi della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci non sono emersi traumi o altre lesioni. Sul caso indagano la stazione diAlessandrina e il Nucleo operativo della compagnia diCasilina. La salma è stata portata al Poloclinico di Tor Vergata per l’esame ...

Choc a Torre Spaccata dove un uomo è stato trovato privo di vita all'interno di un auto compattatore per la raccolta dei rifiuti. Sessantuno anni, l'uomo era residente nel comune di Guidonia Monteceli ...(Adnkronos) – Un uomo di 61 anni, romano, dipendente di una società appaltatrice della raccolta rifiuti, è stato trovato morto riverso sul sedile dell’abitacolo di un autocompattatore in via Marco Sta ...