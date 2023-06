Roma-Spezia | Serie A | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 4 giugno 2023) Allo stadio Olimpico disi gioca il match valido per la trentottesima giornata diA, l’ultima del girone di andata:. I padroni di casa vogliono difendere il sesto posto che varrebbe almeno un piazzamento in Europa League. Gli ospiti, invece, cercano punti per la salvezza. La gara verrà giocata in contemporanea con Milan-Hellas Verona, con veronesi e spezzini appaiati a pari punti all’ultimo posto rimasto per la retrocessione, dando vita ad una sfida nella sfida, a distanza. Il momento delle due squadre (Credit foto –Calcio)che ha cominciato la stagione con grandi ambizioni. I giallorossi vogliono migliorare quanto fatto l’anno scorso, quando hanno vinto la Conference League, chiudendo al sesto posto in classifica. La squadra di Mourinho è fuori ...

che è imbattuta nella massima serie contro lo: quattro vittorie e un pareggio il totale. Nelle ultime tre sfide, tre vittorie con cinque gol realizzati e zero subiti. Liguri che sono alla ...Commenta per primo La sfida contro loavrà un valore enorme per il futuro della. Vincere vorrebbe dire tornare in Europa League e avere più possibilità di convincere Dybala a rimanere in giallorosso. Nel frattempo il suo ...Negli incontri delle ore 21, si deciderà chi, trae Verona rimarrà in A e come Atalanta,e Juventus si spartiranno i posti in Europa tra Uefa (2) e Conference League (1). Autore Mauro ...

Scopri dove vedere in diretta la partita Roma-Spezia, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Le decisioni del tecnico giallorosso e di Semplici sulle rispettive formazioni in vista della gara della trentottesima giornata ...