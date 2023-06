Roma-Spezia oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023)non potranno prendere sotto gamba l’ultima giornata del campionato diA. Entrambe saranno costrette a giocarsi il tutto per tutto per poter raggiungere i propri obiettivi, così diversi ma così vicini: all’Olimpico sarà partita vera questa sera. Giallorossi che hanno bisogno dei tre punti per mettere al sicuro il loro piazzamento in Europa League: la squadra di Mourinho è sesta a 60 punti e ha alle spalle la Juventus ad una sola lunghezza. Un mancato successo e la vittoria bianconera riporterebbe i capitolini al settimo posto e a partecipare ai preliminari di Conference League. Dall’altra parte gli spezzini sono a disperata caccia di punti salvezza. Vera e propria volata con il Verona, con le due compagini al momento appaiate a quota 31 punti in classifica al terzultimo posto. Un successo potrebbe però non bastare: ...