Roma-Spezia oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di domenica 4 giugno 2023) Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 38esima giornata della. I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta in finale di Europa League e proveranno a farlo davanti ad un Olimpico sold out. Loinvece ha assolutamente bisogno di punti per evitare la retrocessione o quantomeno guadagnarsi lo spareggio salvezza con il Verona. La sfida è in programma, domenica 4 giugno alle 21:00.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

Stasera in concomitanza alle 21 sono in programma(i giallorossi di Mourinho cercano i 3 punti per garantirsi la partecipazione alla prossima Europa League) e Milan - Verona (i ...... il Verona invece, appaiato in classifica con loal terzultimo posto, si gioca la permanenza ... Arbitro : Valeri diAssistenti : Giallatini - Preti IV Ufficiale : Volpi VAR : Mariani - Muto ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Partita delicatissima all'Olimpico, la più importante di questo turno, perché i giallorossi, reduci dalla ...

Ultima fatica per i giallorossi obbligati a vincere per strappare il pass Europa League: all'Olimpico arrivano i bianconeri in lotta salvezza ...La Roma va avanti e dimentica la finale di Budapest perchè domani sera ci sarà lo Spezia ed il match è valido per l'ingresso in Europa League. Mourinho condurrà l'ultima partita prima delle meritate v ...