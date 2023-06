Roma-Spezia LIVE 1-1 | Zalewski risponde a Nikolaou | come cambia la classifica

(Di domenica 4 giugno 2023) A quattro giorni dalla sconfitta in finale di Europa Legue col Siviglia, ladi Josè Mourinho si prepara all'ultima giornata...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...A pochi minuti dall'incorno con lo, il direttore sportivo della, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Laarriva alla partita affaticata dopo gli ultimi impegni, e questa non è una condizione ideale. Questa è ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

La Roma affronta lo Spezia nella sua ultima partita stagionale, con l’amore dei 62242 dell’Olimpico e del 33esimo sold out dell’anno. Numeri incredibili per i giallorossi, alla prima dopo la batosta ...Poco prima del fischio d'inizio i sessantamila dell'Olimpico di Roma-Spezia hanno voluto ringraziare la squadra giallorossa nonostante la sconfitta in Europa League. Tantissimi gli striscioni comparsi ...