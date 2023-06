Roma-Spezia | l’arrivo dei pullman all’Olimpico – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 giugno 2023)delgiallorosso per il match di Serie A valido per la 38esima giornata che si disputa(Matteo Celletti inviato) –diper il match valevole per la 38esima giornata di Serie A.dellaarrivata all’#Olimpico per l’ultimo match della stagione contro lo #pic.twitter.com/hK5EqwXCae — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) June 4, 2023