Roma - Spezia diretta | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 4 giugno 2023)- Dopo la sconfitta in finale di Europa League e le polemiche successive all'arbitraggio di Taylor , lasi congeda dai suoi tifosi allo stadio Olimpico. Per l'ultimo turno i giallorossi di ...

Formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori per il match che chiude il campionato delle due squadre Comunicate le formazioni ufficiali di, match valido per l'ultima giornata di Serie A. ...- Dopo la sconfitta in finale di Europa League e le polemiche successive all'arbitraggio di Taylor , lasi congeda dai suoi tifosi allo stadio Olimpico. Per l'ultimo turno i giallorossi di Mourinho (squalificato) ospitano lo ...PARTITE RISULTATO Milan - VeronaUdinese - Juventus Atalanta - Monza CLASSIFICA. Piazzamenti coppe europee. P P.ti Coppa 5. ATALANTA 61 Europa League 6.60 Europa League 7. JUVENTUS 59 Conference Lotta per la ...

A quattro giorni dalla sconfitta in finale di Europa Legue col Siviglia, la Roma di Josè Mourinho si prepara all'ultima giornata di campionato oggi alle 21… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...