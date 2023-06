Roma - Spezia 2 - 1 | pagelle | Dybala decide | ansia Abraham | infortunio e si teme un lungo stop

(Di domenica 4 giugno 2023) Lavince in rimonta 2 - 1 sullograzie ai gol di Zalewski esu rigore al 90' rispondendo alla rete iniziale di Nikolaou e si porta a 63 punti al sesto posto in Serie A ...

e Verona perdono controe Milan: la salvezza di una delle due squadre passerà per uno spareggioe Verona perdono controe Milan e finiscono il campionato a pari punti. Per ...Dietro alla Dea, laha rimontato lo(condannandolo allo spareggio - salvezza contro il Verona, mentre il gol di Chiesa ha regalato alla Juve una vittoria ininfluente. Dunque Atalanta e ...Al 7' si distingue con una bella parata su Colpani, attento nonostante il tabellone avesse appena informato della vittoria dellosulla. Al 27' si ripete col guantone aperto su Colpani, ma ...

Roma-Spezia 2-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 38ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate anche gli ...Un calcio di rigore di Dybala in extremis permette alla Roma di battere lo Spezia e assicurarsi un posto nella prossima Europa League.