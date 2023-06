Roma-Spezia 2-1 | giallorossi sesti | liguri allo spareggio

(Di domenica 4 giugno 2023)(ITALPRESS) – Lasi qualifica alla prossima Europa League, losi giocherà la salvezza nellocontro il Verona. Senza lo squalificato Mourinho (per lui tanti striscioni sugli spalti), ibattono 2-1 i bianconeri (gol di Zalewski e rigore di Dybala) e tornano a sorridere dopo la finale di Europa League persa col Siviglia. Con un occhio a San Siro (dove il Milan batte l’Hellas 3-1), lopassa in vantaggio al 6?: su un tiro-cross di Bourabia, Nikolaou di testa da pochi passi mette in rete alle spalle dell’incolpevole Svilar. Lareagisce. Al 15? ci prova El Shaarawy, ma il tiro dell’italoegiziano si stampa sulla traversa (17esimo legno in campionato). Al 43? i...

