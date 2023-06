Roma-Spezia 1-1 LIVE | Pellegrini vicino al sorpasso

(Di domenica 4 giugno 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...... Lazio 74, Inter 72, Milan* 67, Atalanta* 61,* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51, Udinese* 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce* 36,* 31, ...... Lazio 74, Inter 72, Milan* 67, Atalanta* 61,* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51, Udinese* 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce* 36,* 31, ...

ROMA - All'Olimpico la Roma in cerca di un posto in Europa League e lo Spezia in lotta per evitare la Serie B chiudono il primo tempo sull'1-1. Vantaggio ospite con il colpo di testa di Nikolaou, poi ...Dopo la delusione per la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia, la Roma di José Mourinho vuole chiudere la stagione regalando un sorriso ai propri tifosi all’Olimpico, dove arrive ...