Roma-Spezia 0-1 LIVE | traversa di El Shaarawy

(Di domenica 4 giugno 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Dalle 21 si stanno giocando le 5 sfide conclusive della Serie A 2022 - 2023: Atalanta - Monza, Udinese - Juventus, Lecce - Bologna, Milan - Verona e( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). ...Commenta per primo Prima della partita contro la, Leonardo Semplici , allenatore dello, ha condiviso i suoi pensieri con DAZN . 'Siamo consapevoli di quanto sia importante questo match, ci stiamo giocando una stagione intera. Abbiamo ...- Dopo la sconfitta in finale di Europa League e le polemiche successive all'arbitraggio di Taylor , lasi congeda dai suoi tifosi allo stadio Olimpico. Per l'ultimo turno i giallorossi di Mourinho (squalificato) ospitano lo ...

Di seguito le ultime dai campi su Roma-Spezia, raccolte dagli inviati di TMW: Roma-Spezia - Domenica 4 giugno, ore 21.00 Arbitro: Maresca Diretta.La squadra di Spalletti chiude la stagione con un altro successo, grazie ai gol di Osimhen e Simeone. Questa sera appuntamento con gli ultimi match: Atalanta-Monza, Udinese-Juventus, Lecce-Bologna, ...