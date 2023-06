Roma | N'Dicka è sempre più vicino

Lapunta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e tra i nomi vicini ai giallorossi c'è quello di N'Lapunta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e tra i nomi vicini ai giallorossi c'è quello di N'. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il francese ...Quando Mourinho parla di rinforzi mirati, è il primo a sapere che la, dovendo rispettare il settlement agreement impostogli dalla Uefa, non può fare spese folli. ...il corteggiamento per N', ...... ladovrà essere brava a sfruttare le occasioni mercato e fare leva proprio sulla presenza dello Special One per puntare a giocatori importanti, magari a parametro zero. come Aouar e N', ...

Roma, fatta per N’Dicka. E domani può arrivare l’annuncio del rinnovo di Smalling Giallorossi.net

La Roma sistema la difesa tra il rinnovo di Smalling e un colpo imminente. L'inglese ha firmato fino al 2025 e ha già fatto le foto in vista dell'ufficializzazione. Il difensore francese N'Dicka può ...È atteso nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale del rinnovo di Chris Smalling con la Roma fino al 30 giugno 2025 a 3,5 milioni di ...