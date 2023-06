Roma | fa il bagno nella Fontana di Trevi e poi prende a calci e pugni gli agenti della polizia municipale | VIDEO

(Di domenica 4 giugno 2023), fa ildie poigliÈ diventato virale sul web un, pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, che vede una donna mentre fa ildi, a, per poire agliche tentavano di fermarla.

Una donna fa ilnella Fontana di Trevi, ae una volta fermata da degli agenti di Polizia reagisce con violenza: prima tira uno schiaffo all'agente che l'aveva inseguita nell'acqua. Poi, accerchiata da più ...E' entrata nella fontana di Trevi, poi ha aggredito due vigili urbani. È successo ieri sera, sotto gli occhi di turisti e romani che si trovavano davanti al celebre monumento nel cuore di. La donna, dopo essere entrata nella fontana, è stata invitata da un vigile a uscire. Ma le sue parole non sono state sufficienti, così l'uomo è entrato in acqua per andare a recuperarla. Quando ...di folla a Sant'Agata per la visita di Bill De Blasio dopo aver lasciato il Konami center dove ... poi una passeggiata lungo il viale Vittorio Emanuele III con vista centro storico, viadove ...

Roma, bagno notturno nella Fontana di Trevi: prima entra in acqua ... Tag24

Davanti a centinaia di turisti e romani una donna si è tuffata nella Fontana di Trevi a Roma. Il gesto è stato notato da un gruppo di vigili urbani presenti in zona e allertati dalla confusione scoppi ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...