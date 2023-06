(Di domenica 4 giugno 2023) commenta Unasi fa ilin reggisenodi, acon la mano un agente entrato in acqua per farla uscire e poi, una volta fuori, dà un calcio a una vigilessa , ...

Laè stata poi portata via. Leggi Anche, due americani fanno il bagno nella Fontana di Trevi: 900 euro di multa TI POTREBBE INTERESSARENotte da leoni per una: l'anonima protagonista di un video che sta facendo il giro dei social ha infatti deciso di entrare a fare un bagno nella Fontana di Trevi, e ha poi aggredito due vigili urbani che l'...Laè stata poi portata via. Leggi Anche, due americani fanno il bagno nella Fontana di Trevi: 900 euro di multa TI POTREBBE INTERESSARE

Roma, donna fa il bagno nella fontana di Trevi e colpisce due agenti TGCOM

Una donna si fa il bagno in reggiseno nella fontana di Trevi, a Roma, colpisce con la mana un agente entrato in acqua per farla uscire e poi, una volta fuori, dà un calcio a una vigilessa, facendola c ...Occhi meravigliati quelli di cittadini e turisti, passati di lì per godersi lo spettacolo di Roma di notte e che invece hanno assistito a questo spettacolo. La donna, ormai entrata della Fontana, è ...