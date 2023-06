Roland Garros | Sonego fuori agli ottavi | vince Khachanov in 4 set

Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego al2023. Il numero 48 Atp è stato battuto in quattro set dal russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking e del seeding parigino, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 1 - 6, ...Termina il sogno di Lorenzo Sonego : sul 'Suzanne Lenglen', nel match che apre il programma di oggi - domenica 4 giugno - del, il nostro connazionale e numero 48 Atp è stato battuto in quattro set dal russo Karen Khachanov , numero 11 del ranking e del seeding. Il 27enne moscovita si è imposto con il punteggio ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del2023 della giornata di lunedì 5 giugno. Ad aprire le danze sul campo Philippe Chatrier saranno la statunitense Bernarda Pera e la tunisina Ons Jabeur, mentre a seguire sarà la volta del ...

Roland Garros: squalifica nel doppio femminile per una pallata su una ballgirl Ubitennis

Tutte le informazioni relative a dove vedere Sonego-Khachanov in streaming gratis: ecco i siti che trasmettono la diretta live. Oggi si disputeranno i primi incontri validi per gli… Leggi ...Il tennista torinese parte bene e si aggiudica il primo set ma poi paga le fatiche dell'impresa contro Rublev. Ai quarti ci va Khachanov ...