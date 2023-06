Roland Garros | Sonego e Musetti salutano Parigi | rivivi la diretta

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti verso i piani alti del. Erano gli ultimi italiani ancora in lizza nel secondo slam stagionale, ma hanno trovato la porta sbarrata nelle sfide con il russo Karen Khachanov (n.11 al mondo) per il torinese e col ...Le prime quattro sfide degli ottavi di finale al, vedono l'uscita di scena dei tennisti italiani: Khachanov batte Sonego in quattro set, Alcaraz elimina Musetti (6 - 3, 6 - 2, 6 - 2) Djokovic liquida Varillas, Tsitsipas estromette ...Marco Cecchinato, numero 72 Atp , è la testa di serie numero 1 del challenger tedesco di Heilbronn (145.000 di montepremi su terra battuta). Il siciliano, semifinalista al2018, giocherà al primo turno contro un qualificato. In gara anche il fresco top 100 Matteo Arnaldi (testa di serie numero 5) che giocherà al primo turno contro lo slovacco Norbert ...

Tenniste cacciate dal Roland Garros per aver ridotto in lacrime una raccattapalle: un'ingiustizia Sport Fanpage

Finisce senza i fuochi d'artificio che in tanti si aspettavano il confronto principe della domenica. Carlos Alcaraz concede poco e nulla a Lorenzo Musetti: 6-3 6-2 6-2 in favore del numero 1 del mondo ...Una lezione. Lorenzo Musetti è uscito sicuramente deluso e amareggiato dal campo del Philippe Chatrier di Parigi, dove ha affrontato per gli ottavi di finale il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Una part ...