Roland Garros | Musetti frustrato contro Alcaraz Impreca contro se stesso | “Fai schifo!”

(Di domenica 4 giugno 2023) Lorenzosta affrontando Carlosagli ottavi di finale del, ma il tennista italiano non riesce a tenere testa al formidabile spagnolo. Il numero 1 al mondo ha dominato i primi due set, infliggendo un pesantissimo 6-3, 6-2 al nostro portacolori. Il toscano è andato in apnea sulla terra rossa di Parigi, facendo fatica a esprimere il proprio miglior gioco e risultando inerme al cospetto del talentuoso iberico,cui aveva vinto l’unico precedente disputato lo scorso anno nell’atto conclusivo del torneo di Amburgo. In occasione del settimo gioco del secondo set, con Carlosavanti per 4-2 nel punteggio, Lorenzoera chiamato al servizio. Arginando un doppio fallo è riuscito a portarsi sul 40-30 e ha poi avuto ...

Squalifica su richiesta per Miyu Kato . È accaduto al, dove la giapponesi Kato e l'indonesiana Aldila Sutjiadi hanno perso il loro match di doppio. Il motivo La Kato ha colpito alla testa una raccattapalle mentre restituiva una pallina ...Novak Djokovic (ATP 3) non ha avuto nessun problema a qualificarsi per i quarti di finale del. Il serbo ha spazzato via il sorprendente peruviano Juan Pablo Varillas (94) per 6 - 3 6 - 2 6 - 2. Il 36enne ora sulla sua strada trover il russo Karen Khachanov (11), passato in 4 set ...Diciassette qualificazioni ai quarti di finale del, nessuno come Novak Djokovic è entrato così tante volte tra i migliori otto giocatori dello Slam parigino . Neanche il "padrone di casa" Nadal, a dir la verità quest'anno impossibilitato ...

Secondo quanto scrive il quotidiano brasiliano O Globo, il tennista verdeoro Thiago Seyboth Wild avrebbe rivelato, all'inizio della relazione con l'influencer Thayane Lima, che la sua famiglia, che vi ...