Roland Garros | Elisabetta Cocciaretto | “Ho alcuni rimpianti | non ho giocato bene Penso di poter far bene sull’erba”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023)si è fermata al terzo turno delcontro Bernarda Pera. Un buon percorso per la giocatrice marchigiana, che ha superato a sorpresa al primo turno Petra Kvitova, al secondo turno Simona Waltert, per poi fermarsi contro la statunitense dopo aver raggiunto per la prima volta un terzo turno Slam. L’anconetana è rimasta evidentemente amareggiata da questa preziosa occasione sprecata per arrivare alla seconda settimana, come dichiara ai microfoni di Eurosport: “La fasciatura è stata preventiva, perché ho caricato di più sulla gamba del ginocchio “sano”, ma durante la partita ho sentito solo un po’ tirare l’adduttore e onde evitare di peggiorare la situazione l’ho fasciato“. Qualche rimpianto per l’azzurra per le occasioni avute a propria disposizione: “Un po’ mi è dispiaciuto perché potevo ...