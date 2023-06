Roland Garros amaro per Musetti | il ciclone Alcaraz lo spazza via in tre set Ko anche Sonego

(Di domenica 4 giugno 2023) Niente da fare per Lorenzo, ultimo italiano a congedarsi daldopo la sconfitta di oggi di Lorenzo(battuto da Khachanov in quattro set: 1-6/6-4/7-6/6-1). Nel suo primo match...

Addio Italia al. Con Musetti svaniscono le speranze di vedere un tennista azzurro ai quarti dello Slam parigino : il 21enne di Carrara è stato sconfitto dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz con un ...Prime sfide degli ottavi di finale al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi . Sonego viene eliminato da Khachanov in quattro set, Djokovic liquida Varillas mentre Musetti sfida il numero uno del mondo ...Finisce negli ottavi ildi Lorenzo Sonego . Il torinese è stato battuto in quattro set dal russo Karen Khachanov . Niente da fare anche per L orenzo Musetti , contro Carlos Alcaraz : lo spagnolo gli lascia in ...

Tenniste cacciate dal Roland Garros per aver ridotto in lacrime una raccattapalle: un'ingiustizia Sport Fanpage

Parigi, 4 giu. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros 2023. Il carrarino è stato battuto in tre set dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz con il punteggi ...Dopo Lorenzo Sonego anche Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che si disputa sui campi in terra ...