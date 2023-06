Roland Garros 2023 | Zverev batte Tiafoe e accede agli ottavi | bene Ruud e Rune Fritz sconfitto da Francisco Cerundolo

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) È terminata poco fa un’altra giornata di incontri maschili al. A Parigi, in Francia, si sono disputati quest’oggi i sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Avanza il norvegese Casper: la testa di serie n.4 va sotto 1-o (6-4) contro il cinese Zhizhen Zhang, ma poi reagisce e vince in quattro set con il risultato finale di 4-6 6-4 6-1 6-4. Oradi finale il nativo di Oslo affronterà il cileno Nicolas Jarry, uscito vincitore dal match odierno contro lo statunitense Marcos Giron con un buon 6-2 6-3 6-7(7) 6-3. Tutto facile per Holger. Il danese (n.6 del seeding) domina dall’inizio alla fine contro l’argentino Genaro Alberto Olivieri ...