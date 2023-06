Roland Garros 2023 | Tsitsipas elimina Ofner | sfiderà Alcaraz nei quarti

(Di domenica 4 giugno 2023) Stefanosva di fretta e, dopo un primo set che ha celato qualche insidia, ha sconfitto nettamente Sebastiancon il punteggio finale di 7-5 6-3 6-0. Il tennista greco, che un anno fa era stato sconfitto proprio al quarto turno per mano di Holger Rune, torna neidi finale dela due anni di distanza dall’ultima volta e si appresa alla sfida contro Carlos: l’ex finalista di questo torneo non ha mai battuto il murciano nei quattro precedenti confronti, né mai è stato davvero in grado di andare vicino al successo. Cambierà la musica questa volta? L’inizio ha visto unoin difficoltà e subito a rincorrere sullo 0-2, ma questo è stato l’unico momento critico del suo match: nel sesto game, infatti, è arrivato puntuale il ...

Tennis,, azzurri fuori agli ottavi . Non c'è l'hanno fatta. Ma sono usciti testa alta, tra gli applausi. È stata una domenica comunque spumeggiante. Il tennis azzurro ha confermato la bontà ...Dopo aver perso nettamente contro Carlos Alcaraz (6 - 3 6 - 2 6 - 2) al quarto turno del, Lorenzo Musetti ha così parlato in conferenza stampa. 'Sicuramente qualche rimpianto c'è - ha commentato il numero 18 del mondo - : ho fatto tutto quello che non dovevo fare ...... della prossima avversaria Pavlyuchenkova e della terra battuta, "non la mia superficie preferita" Finisce dopo sette incontri ildi Elina Avanesyan , ventenne di Pjatigorsk città di ...

Roland Garros 2023, risultati di oggi in diretta: Alcaraz-Musetti 6-3 6-2 6-2, lo spagnolo va ai quarti Corriere della Sera

Pronostici Tennis di Oggi: Grigor Dimitrov-Alexander Zverev ottavi di finale Roland Garros. Scopri il pronostico elaborato dai nostri esperti.Una furia scatenata. Davvero impressionante Carlos Alcaraz, quest'oggi a Parigi, impegnato negli ottavi di finale del Roland Garros 2023. Sulla terra rossa di Parigi, lo spagnolo ha dato una dimostraz ...