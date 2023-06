Roland Garros 2023 | Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale contro Alcaraz Djokovic e Khachanov proseguono

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) E’ andata in archivio questa giornata di incontri della parte alta del tabellone del singolare maschile del. Quest’oggi, in casa Italia, erano di scena Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, ma purtroppo gli esiti non sono stati buoni per i nostri due portacolori. Sonego è stato sconfitto dal n.11 del mondo, il russo Karen(n.11 del ranking) con il punteggio di 1-6 6-4 7-6 (7) 6-1. Un vero peccato per Sonny, che ha pagato a caro prezzo le fatiche del match di terzo turnoAndrey Rublev, calando alla distanza., dunque, affronterà Novak. Il n.3 del ranking ha sconfitto, come da pronostico, il peruviano Juan Pablo Varillas (n.94 del ranking) sul punteggio di 6-3 6-2 6-2. Una partita a senso unico nella quale il serbo ha potuto fare un po’ quello ...